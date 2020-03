Todos os torneios pré-olímpicos da Federação Internacional de Natação (Fina) estão foram atrasados ou estão indefinidos, mas os critérios de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio continuam inalterados, informou a entidade, que voltará a reunir a comissão de acompanhamento do coronavírus no dia 16 de março para atualizar as medidas.

O pré-olímpico de polo aquático feminino em Trieste, na Itália, será disputado de 17 a 24 de maio, já o masculino, em Roterdã, de 31 de maio a 7 de junho. Os de saltos e nado artístico aguardam uma decisão.

Os eventos-testes de natação e polo aquático para os Jogos, previstos para abril, também estão indefinidos, à espera de um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional, Tóquio 2020 e a Fina.

Por outro lado, nas séries dos mundiais de saltos de trampolim, a etapa de Kazan, na Rússia, será trasferida de março para setembro ou outubro, já a de Londres está mantida para 27 a 29 de março.

As ligas mundiais de polo aquático serão transferidas para setembro ou outubro. No nado artístico, as etapas de Egito, Budapeste e Kazan serão adiadas para datas ainda não definidas, enquanto as de Grécia e China estão canceladas. EFE

nam/vnm