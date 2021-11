O enviado especial dos Estados Unidos para a mudança climática, John Kerry, afirmou nesta sexta-feira que o objetivo dos países desenvolvidos de mobilizar anualmente US$ 100 bilhões será alcançado já em 2022, um ano antes que o previsto no início da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

Em entrevista coletiva na COP26, em Glasgow, Kerry explicou que com os US$ 2 bilhões anunciados pelo Japão, que desbloquearão mais US$ 8 bilhões em investimento privado, o objetivo consagrado no Acordo de Paris (2015) será alcançado, mas que já deveria ter sido atingido no ano passado.