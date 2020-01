As autoridades da Finlândia relataram nesta quarta-feira o primeiro caso de infecção pelo coronavírus, ocorrido na região da Lapônia, com a vítima sendo uma turista chinesa da cidade de Wuhan, que foi internada em um hospital finlandês com os sintomas da doença e posteriormente deu positivo no teste.

Este é o primeiro caso confirmado no país, depois que as primeiras suspeitas de infecção em outro paciente na Finlândia foram descartadas nos últimos dias.

A mulher de 32 anos está em bom estado de saúde, diz o site de notícias "Yle News", citando fontes do Hospital Central da Lapônia.

Foi a própria paciente que, sentindo os sintomas do coronavírus, procurou o hospital. Após os testes correspondentes em Helsinque, a infecção foi confirmada.

Outras 15 pessoas estão sob observação. As autoridades finlandesas afirmam que a situação está sob controle e que o risco de disseminação do coronavírus no país é baixo. EFE

gc/phg