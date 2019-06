Uma empresa que tem como sócio Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu desde 2017 cerca de US$ 90 milhões de financiamento de offshores situadas em paraísos fiscais, informou nesta segunda-feira o jornal "The Guardian".

A publicação afirma que a empresa Cadre, na qual Kushner possui uma participação de menos de 25%, recebeu dinheiro de investidores não identificados desses locais enquanto o mesmo exerce a função de enviado especial dos EUA, o que representa um conflito de interesses.