Flamengo e River Plate tiveram nesta sexta-feira o primeiro e único contato com o Estádio Monumental de Lima, onde no sábado se enfrentarão na primeira final de jogo único da histórica da Taça Libertadores.

O time rubro-negro cumpriu o protocolo de comparecer ao estádio na véspera da partida, mas não aproveitou a oportunidade para treinar no gramado.

Os jogadores caminharam pelo campo, tiraram fotos e até receberam presentes, como uma camisa do Universitario, proprietário do estádio.

A preparação do Flamengo já tinha terminado na manhã, na Villa Deportiva Nacional, onde a equipe treinou fora do campo de visão da imprensa devido a lonas pretas que o técnico Jorge Jesus solicitou para evitar qualquer tipo de espionagem.

O River, que não tinha treinado na parte da manhã, realizou atividades leves no Monumental com o elenco completo e sob o olhar atento do técnico Marcelo Gallardo.

Terminadas as visitas de ambas as equipes, o gramado voltou a receber os últimos cuidados antes da instalação do espetáculo musical que antecederá a partida, a mais importante dos 19 anos do estádio. EFE

fgg/vnm

(foto)(vídeo)