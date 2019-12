O Liverpool venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino na prorrogação, em uma final bastante equilibrada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, com chances para os dois lados, e conquistou pela primeira vez na história o título do Campeonato Mundial de Clubes.

Se alguém imaginou uma vitória fácil do atual campeão europeu, se enganou. O dono dos títulos do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores em 2019 jogou de igual para igual e teve até alguns momentos de domínio, mas não vazou a meta do goleiro Alisson, da seleção brasileira.

Os 'Reds', mesmo sem conseguir impor o futebol vertical, de transações rápidas, a que o torcedor se acostumou, foram mais eficientes e ergueram um troféu intercontinental pela primeira vez. Firmino, que havia acertado a trave no tempo normal, aproveitou passe de Mané e decidiu a partida no Catar.

A equipe inglesa, dona de seis títulos europeus, tinha no currículo dois vices da extinta Copa Intercontinental, com derrotas para o próprio Flamengo em 1981 e para o Independiente em 1984, além de ter sido superada pelo São Paulo em 2005, na primeira edição do Mundial com o atual formato.

Ao Fla, resta comemorar uma das melhores temporadas de sua história, com três conquistas importantes, no Campeonato Carioca, no Brasileirão e na Libertadores, e sonhar com uma volta ao Mundial no ano que vem. Além disso, a Conmebol deve confirmar a presença do clube na competição em 2021, quando haverá uma reformulação e 24 concorrentes.

No Rubro-Negro, a escalação foi a mesma que o torcedor se acostumou na conquista dos títulos da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além da utilizada na estreia no torneio, na vitória sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1.

No Liverpool, o zagueiro titular Matip e seu substituto imediato, Lovren, ficaram na Inglaterra por estarem machucados, assim como o volante Fabinho. Já o meia Wijnaldum até se recuperou de lesão, mas ficou no banco.

LIVERPOOL ASSUSTA, MAS FLA EQUILIBRA.

Os 'Reds' começaram com tudo e perderam três chances ainda nos primeiros movimentos. Logo com um minuto de bola rolando, Roberto Firmino foi lançado e ficou cara a cara com Diego Alves, mas chutou por cima. Pouco depois, aos quatro, Salah ganhou de Filipe Luís e rolou para Keita, que pegou mal e cedeu tirou de meta. Na sequência, aos seis, Alexander-Arnold bateu cruzado da direita e também errou o alvo.

Aos poucos, o Flamengo equilibrou e também criou as suas oportunidades, sempre com Bruno Henrique. Aos 18, o atacante recebeu de Rafinha, avançou pela direita e tocou para o meio. Gabigol pegou a sobra após corte de Van Dijk e carimbou a marcação. Aos 26, o camisa 27 foi lançado nas costas de Alexander-Arnold, progrediu e arrematou, mas Gomez travou de maneira providencial.

Depois disso, o ritmo caiu, e as oportunidades de balançar a rede ficaram mais escassas. Aos 32, Rafinha cruzou, e Bruno Henrique teve cabeceio bloqueado por Gomez. Aos 37, Alexander-Arnold lançou Salah, que, livre de marcação, chegou depois de Diego Alves.

O começo do segundo tempo foi bem parecido com o do primeiro, e mais uma vez o campeão do Brasil e da América se salvou. A um minuto, Firmino deu um chapéu em Rodrigo Caio e, de pé esquerdo, acertou a trave. Um minuto depois, Alexander-Arnold cruzou por baixo e Salah chutou a centímetros do poste esquerdo.

Depois disso, o Rubro-Negro colocou o adversário nas cordas, mas também não conseguiu balançar a rede. Gabigol teve duas chances, mas encobriu a meta na primeira, aos sete, e na segunda, aos oito, de pé direito, parou em linda defesa de Alisson.

A partida ficou lá e cá, mas com o Fla mais presente no campo de ataque. Aos 24 minutos, Bruno Henrique levantou e Gabigol emendou uma bicicleta, mas pegou mal, e o goleiro segurou no chão. A resposta do time inglês foi dada aos 32, quando Firmino cruzou, Alexander-Arnold concluiu e Diego Alves encaixou.

Pouco acionado até então, o goleiro do Flamengo, que acusava câimbras, fez linda defesa aos 40. Salah rolou com carinho para Henderson, que buscou o ângulo esquerdo, mas o rubro-negro buscou e mandou para escanteio.

Nos acréscimos, aos 46, a equipe carioca escapou de um pênalti de Rafinha em cima de Mané. O árbitro catariano Abdulrahman Al Jassim consultou o monitor à beira do gramado e retirou tanto a falta quanto o cartão que havia mostrado para o lateral.

FIRMINO DECIDE.

No primeiro tempo da prorrogação, aos quatro minutos, Vitinho, que havia substituído Arrascaeta, colocou entre as pernas de Alexander-Arnold e cruzou, mas Van Dijk chegou antes e cortou.

A resposta dos 'Reds' foi a melhor possível, com gol. Aos oito, em contra-ataque fulminante, típico do time de Klopp, Mané foi lançado na corrida, freou e rolou para Firmino, que deixou Diego Alves e Rodrigo Caio na saudade e tocou para fazer 1 a 0.

Curiosamente, foi o primeiro gol do Liverpool em finais oficiais fora da Europa. Antes, o time havia perdido para o Flamengo por 3 a 0, em 1981, e pelo Independiente por 1 a 0, em 1984, em ambos os casos pela Copa Intercontinental, além de ter sido derrotado pelo São Paulo também pelo placar mínimo no Mundial de 2005.

Sem se entregar, o Rubro-Negro quase empatou aos dois minutos da segunda etapa. Filipe Luís fez o chuveirinho, Van Dijk rechaçou e Gabigol emendou de primeira, a centímetros da trave direita. Ainda houve uma chance clara para deixar tudo igual aos 14, com Lincoln, que recebeu passe açucarado de Vitinho, mas isolou.

Ficha técnica:.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Keita (Milner) e Oxlade-Chamberlain (Lallana); Salah (Shaqiri), Mané e Roberto Firmino (Origi). Técnico: Jürgen Klopp.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Berrío), Gérson (Lincoln) e Arrascaeta (Vitinho); Éverton Ribeiro (Diego), Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar), auxiliado pelos compatriotas Taleb Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh.

Cartões amarelos: Mané, Salah e Roberto Firmino (Liverpool); Vitinho e Diego (Flamengo).

Gol: Roberto Firmino (Liverpool).

Estádio Internacional Khalifa, em Doha. EFE

