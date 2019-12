Vencedor da Copa Intercontinental em 1981, com uma vitória sobre o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, o Flamengo reencontrará o time inglês neste sábado, desta vez na final do Mundial de Clubes, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Após ter obtido os títulos do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Taça Libertadores, o Fla agora tenta ser o quarto time do Brasil a conquistar o Mundial sob chancela da Fifa, depois do Corinthians (2000 e 2012), do São Paulo (2005) e do Internacional (2006).

Já o Liverpool é o terceiro maior vencedor da Liga dos Campeões, com seis triunfos, atrás apenas de Real Madrid (13) e Milan (7), mas não tem em sua galeria um troféu sequer de competições oficiais realizadas fora da Europa.

Os 'Reds' abriram mão de disputar a Copa Intercontinental duas vezes, em 1977 e 1978 e, quando entrou em campo, foi derrotado em duas ocasiões, para o próprio Flamengo, em 1981, graças a dois gols de Nunes e um de Adílio, e o Independiente, em 1984. Além disso, no primeiro Mundial no formato atual, em 2005, perdeu para o São Paulo por 1 a 0 na decisão.

Na luta para fazer história e conquistar o quarto grande título no ano, o Rubro-Negro terá força máxima. Jorge Jesus repetirá o time titular que boa parte dos torcedores flamenguistas e de quem acompanha futebol no Brasil já sabe de cor.

Apesar de ter sido decisivo tanto na final da Libertadores, na virada sobre o River Plate por 2 a 1, quanto nas semifinais do Mundial, na última terça, em que o Fla também saiu perdendo, mas venceu o Al-Hilal por 3 a 1, o meia Diego continuará no banco.

No Liverpool, Jürgen Klopp vem quebrando a cabeça para lidar com os desfalques e ainda deixar os jogadores prontos para a maratona de partidas de dezembro, que, além do Mundial, envolveu luta por classificação para as oitavas da Champions, quartas de final da Copa da Liga Inglesa e briga para se manter na liderança do Campeonato Inglês e quebrar um jejum de 30 anos sem obter o troféu da liga nacional.

O zagueiro titular Matip e seu substituto imediato, Lovren, ficaram na Inglaterra por estarem machucados, assim como o volante Fabinho. Já o zagueiro Van Dijk e o meia Wijnaldum estão no Catar, mas não entraram em campo pelas semifinais, em que os 'Reds' sofreram mais que o esperado até baterem o Monterrey por 2 a 1.

"Não estamos aqui como campeões europeus e com a intenção de mostrar que somos superiores, mas queremos vencer. Não estamos mal e nada está decidido", declarou Klopp em entrevista coletiva.

Prováveis escalações:.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson; Henderson, Lallana (ou Wijnaldum), Milner (ou Oxlade-Chamberlain); Salah, Mané e Roberto Firmino. Técnico: Jürgen Klopp.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar), auxiliado pelos compatriotas Taleb Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh.

Estadio Internacional Khalifa, em Doha.