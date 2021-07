Presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde 1936, as Bermudas conquistaram nesta segunda-feira a primeira medalha de ouro de sua história com a vitória de Flora Duffy na prova feminina do atletismo de Tóquio 2020.

Campeã mundial em 2016 e 2017, a triatleta de 33 anos completou o percurso de 1.500m de natação, 40km de bicicleta e 10km de corrida em 1h55min36s, deixando a britânica Georgia britânica Taylor-Brown em segundo lugar e a americana Katie Zaferes em terceiro.