EFE Miami 29 out 2021

O governo da Flórida anunciou nesta quinta-feira que entrou com uma ação judicial contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por obrigar que todos os funcionários e terceirizados do governo federal sejam vacinados contra a covid-19 até 8 de dezembro.

Em entrevista coletiva, o governador do estado, o republicano Ron DeSantis, disse que a ordem federal é "ilegal" e uma "extralimitação" de seus poderes.