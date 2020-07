O estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou nesta terça-feira um recorde de 186 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, em meio a um debate sobre a possibilidade da reabertura das escolas para o novo ano letivo ou mantenha as aulas on-line até que a doença esteja sob controle.

Apesar do aumento das mortes, as infecções parecem se estabilizar no estado que tem atualmente o segundo com o maior número de casos positivos, atrás somente da Califórnia.