A Flórida, nos Estados Unidos, chegou nesta segunda-feira à marca de 21.019 casos do novo coronavírus, com 499 mortes, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira o Departamento de Saúde do estado.

O maior número de vítimas e de pessoas infectadas é está no sudeste da Flórida, com destaque para o condado de Miami-Dade, com 109 mortes e 7.459 positivos. Depois disso, na mesma região, estão Broward, com 3.177 casos e 77 óbitos, e Palm Beach, com 1.704 e 92.

O condado de Orange, no centro do estado, região onde estão localizados os parques temáticos Disney e Universal, também tem visto um aumento da propagação do vírus SARS-CoV-2, com 1.024 infectados e 13 mortos.

Hoje foi relatada a morte de uma enfermeira de 33 anos que trabalhava em um hospital de Hialeah, cidade próxima a Miami. Danielle DiCenso, que trabalhava no Hospital Geral de Palmetto, morreu de repente depois de apresentar sintomas intensificados de Covid-19, segundo a emissora "Local 10", que cita o marido da moça como fonte.

Apesar dos números, o prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez, anunciou nesta segunda-feira planos para reabrir parte do comércio. "Já estamos olhando para o futuro e considerando como podemos abrir alguns negócios", afirmou o político de origem cubana em um dos vídeos que publica regularmente em inglês e espanhol no YouTube.

Giménez também insistiu em manter o uso de máscaras e distância física. O objetivo de sua iniciativa, segundo ele, é "reabrir a economia enquanto continua a vigilância".