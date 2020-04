Os casos confirmados de Covid-19 na Flórida (EUA) continuam a aumentar, com 29.648 no final da quinta-feira e 987 mortes causadas pela doença, e o de internações devido à doença também subiu, para 4.640, de acordo com as autoridades de saúde do estado.

Desde quarta-feira foram contabilizados 1.072 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 60 mortes. Mais de 80% dos óbitos desde que a Covid-19 chegou à Flórida, em março, são referentes a pessoas com mais de 65 anos de idade, segundo o departamento de saúde estadual.

Há 335 asilos com casos confirmados de coronavírus na Flórida, e das 2.481 pessoas que moram ou trabalham nessas instituições e que foram infectadas, 271 morreram.

Até a noite desta quinta-feira, foram realizados 303.050 exames para detecção de Covid-19 no estado, e 9,7% tiveram resultado positivo.

Em Miami-Dade, condado com o maior número de casos da pandemia na Flórida, com 10.588 e 270 mortes, pessoas que testaram positivo em um primeiro exame e quiserem saber se ainda têm o vírus em seu organismo podem solicitar uma contraprova gratuita. EFE

