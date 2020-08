O alívio que a Flórida estava presenciando nos números da Covid-19 acabou nesta terça-feira, com um recorde de 276 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas, contando apenas residentes do estado, de acordo com o Departamento de Saúde estadual.

Este é o maior número de óbitos diários desde o dia 1º de março, quando foi oficialmente registrado o primeiro contágio na Flórida. Até agora, o recorde era de 257 mortes de residentes em 31 de julho.