Os vírus influenza, da gripe, e o que provoca a covid-19 não compartilham informações, e com isso a proliferação de casos de flurona (contágios com ambas as doenças ao mesmo tempo) não aumenta o risco de o coronavírus evoluir para variantes mais perigosas, disse nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o epidemiologista Abdi Mahamud, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"São vírus de espécies completamente diferentes que usam receptores diferentes para infectar, e não há muita interação entre eles", explicou.