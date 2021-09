O fluxo de lava provocado pela erupção do vulcão do parque Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, diminuiu nas últimas horas e não se espera que chegue ao mar na noite desta segunda-feira, disse o diretor do Plano de Prevenção de Riscos Vulcânicos das Ilhas Canárias, Miguel Ángel Morcuende.

Isso não significa, de acordo com ele, que o vulcão tenha diminuído sua atividade, algo que terá que ser confirmado nas próximas horas.