O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional do Equador registrou nesta segunda-feira um fluxo de lava na parte alta da ravina sudeste do vulcão Sangay, localizado na região amazônica do país.

Em um relatório especial, o Instituto apontou que este fenômeno foi verificado através das câmaras do Serviço Integrado de Segurança (911 ECU).