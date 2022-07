O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta terça-feira para os riscos que a economia mundial pode correr se a economia da China continuar freando diante dos constantes surtos de covid-19 e aos seus consequentes bloqueios, que afetam profundamente a cadeia de abastecimento global.

O FMI divulgou o relatório sobre Perspectivas Econômicas Mundiais, revendo as projeções de abril e estimando que o gigante asiático crescerá 3,3% neste ano, 1,1 ponto percentual abaixo do anteriormente anunciado. Em 2023 espera-se que cresça 4,6%, meio ponto percentual a menos do que anteriormente anunciado.