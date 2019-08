O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira que a possível aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos a produtos importados da China ainda não taxados na guerra comercial promovida por Donald Trump pode ter impactos significativos sobre o crescimento da economia do país asiático em 2020.

"Uma tarifa de 25% dos EUA sobre as importações restantes da China poderia reduzir o crescimento (do país asiático) em 0,8 ponto percentual nos próximos 12 meses", disseram analistas do FMI durante a divulgação de um relatório sobre a economia chinesa.