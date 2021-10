A economia da América Latina e do Caribe pode levar "mais de cinco anos" para se recuperar até níveis pré-pandemia de covid-19, que aumentou substancialmente a pobreza e deixou uma "situação cada vez mais precária da classe média", disse nesta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O diretor interino do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Nigel Chalk, comentou hoje as perspectivas regionais, que ele estimou em 6,3% de crescimento neste ano e 3% para 2022.