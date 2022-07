O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu nesta terça-feira que embora não preveja uma recessão da economia dos Estados Unidos neste ano nem no próximo, um "pequeno choque poderia ser suficiente" para gerar este cenário.

A margem dos Estados Unidos para evitar a recessão é "muito estreita", disse Pierre-Olivier Gourinchas, diretor do departamento de estudos do FMI, na apresentação da revisão das perspectivas globais. De acordo com a entidade, a economia americana crescerá 2,3% neste ano e 1% no ano que vem.