Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou a um acordo técnico com o Equador, ainda sujeito a aprovação, que daria ao país acesso a um crédito de cerca de US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões) para enfrentar "necessidades orçamentárias".

Anunciado nesta quarta-feira, o acordo foi alcançado após reuniões presenciais e virtuais que a equipe do FMI teve com autoridades do país entre 2 de agosto e 7 de setembro para concluir a segunda e a terceira revisões do programa econômico do Equador apoiado pelo Serviço Ampliado de Fundo (SAF), de acordo com um comunicado divulgado em Washington.