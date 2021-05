O porta-voz do FMI, Gerry Rice. EFE/Arquivo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou nesta quinta-feira que apoia a decisão do governo da Colômbia de buscar "um consenso mais amplo" sobre uma nova reforma fiscal, após protestos que deixaram pelo menos 11 mortos confirmados, um número que se situaria entre 24 e 31, de acordo com diferentes fontes, e 800 feridos.

Em sua coletiva de imprensa quinzenal, o porta-voz do FMI, Gerry Rice, disse que o FMI "dá boas vindas ao apelo do presidente colombiano, Ivan Duque, no sentido de construir um consenso mais amplo sobre políticas que ajudem a preservar o importante gasto social e o apoio na luta contra a pandemia".