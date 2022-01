O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta sexta-feira que o acordo feito com a Argentina para que o país quite um empréstimo de mais de US$ 44 bilhões contraído em 2018 inclui um "caminho" para a consolidação fiscal com o objetivo de "gradualmente e de forma sustentável" melhorar as finanças públicas e reduzir o financiamento monetário.

O "caminho" para a consolidação fiscal também permitirá aumentar os gastos com infraestrutura, ciência e tecnologia, e proteger programas sociais específicos.