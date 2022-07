A América Latina e o Caribe continuam a resistir ao impacto da guerra na Ucrânia e, apesar dos altos índices de inflação, a "recuperação robusta" de suas principais economias levou o Fundo Monetário Internacional (FMI) a elevar sua previsão de crescimento para a região neste ano para 3%, meio ponto a mais do que na estimativa anterior.

A organização divulgou nesta terça-feira seu Relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais, no qual revisou as projeções que fez em abril, e ressaltou que a América Latina será uma das poucas regiões a ter previsões melhoradas, o que mostra que está resistindo à instabilidade da economia mundial, resultado do conflito na Ucrânia.