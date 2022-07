O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento global para 3,2% neste ano e 2,9% em 2023, em um cenário de alta instabilidade no qual não é descartado um agravamento destas estimativas.

As previsões anteriores foram reduzidas em quatro e sete décimos de ponto percentual, respectivamente. Além disso, o FMI rebaixou a evolução dos principais motores da economia mundial - Estados Unidos, China e zona do euro - e de praticamente todas as principais economias do mundo.