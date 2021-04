O diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner. EFE/Arquivo

A renda per capita na América Latina não vai recuperar o nível pré-pandemia antes de 2024, devido ao impacto econômico da crise sanitária do novo coronavírus, segundo cálculos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner, em uma entrevista coletiva para apresentar a atualização das previsões regionais.