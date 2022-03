O Fundo Monetário Internacional (FMI) cogitou nesta quinta-feira a possibilidade de a Rússia dar um calote devido às sanções econômicas impostas por diversos países devido à invasão à Ucrânia, e alertou que a economia russa já está se contraindo e se aproximando de uma recessão profunda.

"O calote da Rússia já não é um acontecimento improvável", disse a diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em reunião online com jornalistas para discutir as implicações financeiras da guerra na Ucrânia.