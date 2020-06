O departamento de emergência de Codogno, uma pequena cidade na Lombardia, no norte da Itália, abre nesta quinta-feira após ficar fechado por 104 dias, com todos seus banheiros tendo ficado em quarentena, pois lá foi descoberto o chamado "paciente zero" da pandemia da Covid-19 e a principal fonte de infecção na Itália.

Tudo começou aqui, pelo menos em termos de informação, quando o serviço de emergência do hospital de Codogno foi fechado e seus banheiros foram colocados em quarentena.

A anestesista Annalisa Malara e a médica do departamento médico Laura Ricevuti, ambas premiadas ontem com o título de Cavaleiros do Mérito pelo presidente do país, Sergio Mattarella, diagnosticaram o primeiro caso do novo coronavírus.

Naquela noite, forçando os protocolos, já que não era possível realizar testes se ele não havia estado na China, elas testaram um homem de 34 anos que já havia ido ao pronto-socorro várias vezes por conta de uma pneumonia que não conseguia curar: era Mattia, o famoso paciente zero, que após dois meses na UTI conseguiu se recuperar.

"Fui o primeiro a usar a palavra coronavírus no hospital", disse Malara, cuja descoberta provocou novos testes e dezenas de positivos começaram a surgir em poucas horas.

Muitos deles foram infectados, como se viu mais tarde, neste hospital.

Primeiro foram as emergências e depois todos os municípios de Codogno e 11 outros municípios foram isolados e a primeira "zona vermelha" foi estabelecida na Itália, até o bloqueio após a Lombardia e Veneto e depois toda a Itália, em 9 de março.

Foram 24 enfermeiros e nove médicos que trabalham no departamento de emergência que ficaram em quarentena, pois estavam em contato com pacientes que agora haviam sido detectados com a Covid-19. Não havia alternativa ao fechamento.

"Naquela época, nossa esperança era conter a disseminação da doença e nos armar para proteger as grandes cidades, sobretudo Milão. Agora, a ambição é reabrir após uma complexa reestruturação para responder melhor aos desafios futuros", disse o médico Stefano Paglia.

Agora o foco da infecção, o departamento de emergência de Codogno se tornou um local seguro com medição de temperatura para a entrada de pacientes e um sistema de tecnologia avançada para verificar se a máscara está bem ajustada ao rosto.

Não há mais uma sala de espera e a equipe monitora a manutenção da distância. Os primeiros socorros e a entrada dos banheiros são separados. Como a entrada de possíveis pacientes com Covid-19 e os restantes.