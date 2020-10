O objetivo dos projetos em execução atualmente no Brasil, segundo Pissaia, é apoiar o desenvolvimento integral dos municípios, priorizando a sustentabilidade e integração harmônica com o meio-ambiente e a qualidade de vida da população, com obras para a prevenção de enchentes e a construção de redes de saneamento básico, além do asfaltamento de ruas, parques e ciclovias, entre outros. EFE/FONPLATA

.FONPLATA investirá US$ 1 bilhão para melhorar qualidade de vida no Brasil

Brasília, 2 out (EFE). - O FONPLATA-Banco de Desenvolvimento planeja expandir as atividades no Brasil com um investimento total de US$ 1 bilhão, ao longo de cinco anos, destinados especialmente a projetos voltados para o desenvolvimento integral de municípios e para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Nesse sentido, o chefe de gabinete da Presidência Executiva e coordenador geral de Alianças Estratégicas da organização, Henrique Pissaia, detalhou em uma entrevista à Agência Efe que o objetivo é aportar, anualmente, entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões em crédito e recursos não reembolsáveis do setor público para a realização de obras de infraestrutura no país.