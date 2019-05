A Força Aérea dos Estados Unidos identificou e interceptou na segunda-feira seis aviões militares russos, quatro deles com capacidade nuclear, no litoral do Alasca, informou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad, na sigla em inglês).

"Caças do Norad interceptaram bombardeiros e caças russos que estavam entrando no Alasca. Dois Tupolev Tu-95 foram interceptados por dois F-22 americanos; um segundo grupo de dois Tupolev Tu-95 e dois caças Sukhoi Su-35 foi interceptado mais tarde por dois F-22", afirmou o comando pelo Twitter.