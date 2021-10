As Forças Armadas da Coreia do Sul relataram que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico no Mar do Japão (chamado de Mar do Leste nas duas Coreias) nesta terça-feira em seu quinto teste de armamento em menos de dois meses.

Após relatar pela primeira vez que Pyongyang havia lançado projéteis "não identificados", as forças sul-coreanas disseram em comunicado que haviam detectado "um míssil balístico não identificado no Mar do Leste, vindo das proximidades de Sinpo, província de Hamgyong do Sul, por volta das 10h17 (22h17 de segunda-feira em Brasília)".