As forças de segurança do Iraque anunciaram nesta terça-feira o fim do toque de recolher imposto ontem em todo o país, minutos depois que o clérigo xiita Muqtada al Sadr pediu aos seguidores que se retirassem da chamada Zona Verde - área de segurança máxima que abriga diversas instituições oficiais - de Bagdá.

"Foi decidido levantar o toque de recolher em Bagdá e nas províncias", indica curto comunicado do Comando de Operações Conjuntas do país.