O ministro de Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López (c). EFE/Arquivo

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, anunciou nesta quarta-feira a prisão de 11 pessoas envolvidas na luta entre as Forças Armadas e um grupo identificado como dissidentes das Farc no estado de Apure, na fronteira com a Colômbia.

"Capturamos 11 elementos em Apure deste mesmo grupinho que atacou e que pretende ocupar território venezuelano. Estamos fazendo nosso trabalho e vamos continuar fazendo", declarou Padrino durante uma cerimônia na qual condecorou vários membros do exército, transmitida no Twitter pela equipe de imprensa das Forças Armadas.