As forças armadas russas bombardearam nesta sexta-feira, a partir de um submarino que estava no Mar Negro, as imediações da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, segundo aponta relatório militar publicado pela agência local de notícias "Interfax-Ukraine".

O documento indica que "segundo dados preliminares, seis mísseis de cruzeiro, possivelmente X-555, foram disparados de um submarino no Mar Negro".