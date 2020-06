Quando a Ford anunciou no início da semana que o lançamento do novo Bronco, um veículo emblemático que marca produziu ininterruptamente entre 1965 e 1996, seria em 9 de julho, a decisão causou um rebuliço. EFE/Arquivo

A Ford adiou nesta sexta-feira o lançamento da nova geração do modelo Bronco de 9 para 13 de julho, após a data inicial ter gerado polêmica por coincidir com o aniversário do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson.

"O lançamento do novo Ford Bronco será na segunda-feira, 13 de julho. A data inicial de 9 de julho coincidia acidentalmente com o aniversário de O.J. Simpson. Queremos ser sensíveis e respeitosos", informou a empresa nas redes sociais.