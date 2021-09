A Ford anunciou nesta terça-feira o maior investimento de sua história, US$ 7 bilhões, para construir, junto com a SK Innovation, dois complexos para a fabricação de veículos elétricos e baterias nos estados do Tennessee e do Kentucky, nos Estados Unidos.

Ao todo, ambas destinarão US$ 11,4 bilhões. A Ford informou que investirá um total de US$ 30 bilhões na eletrificação de seus produtos até 2025. A empresa prevê que, até 2030, entre 40% e 50% dos veículos produzidos no mundo serão totalmente elétricos.