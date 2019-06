A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou nesta quarta-feira um relatório no qual demonstra que entre as principais preocupações dos professores na América Latina estão uma melhor formação para ensinar estudantes com necessidades especiais e o acesso de mulheres a mais cargos de direção.

Na mais recente edição da Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem (TALIS, na sigla em inglês), o organismo revelou as opiniões de cerca de 260 mil docentes e lideranças escolares de 48 países e economias, entre eles Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia.