Um forte incêndio consumiu nesta segunda-feira vários restaurantes e lojas na rua principal da Ilha das Mulheres, no Caribe do México, muito perto de onde desembarcam os passageiros que chegam da zona hoteleira de Cancún, sem deixar feridos.

O secretário de Governo do estado de Quintana Roo, Arturo Contreras, declarou à Agência Efe que o fogo começou por volta das 11h00 (local, 13h de Brasília) e levou várias horas para ser controlado. Houve dificuldade no combate às chamas devido aos fortes ventos que afetam a área, à proximidade entre as lojas e ao material dos edifícios.