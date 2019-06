A Espanha está sofrendo, assim como boa parte da Europa, com uma onda de calor intenso - com temperaturas recorde para o mês de junho, superiores a 40 graus em grande parte do país, - que deixou dois mortos e vários incêndios florestais, com 6.000 hectares queimados no nordeste e outros 4.000 no centro.

Boa parte da Europa ocidental está sendo afetada desde quarta-feira por uma bolha de ar muito quente e poeira em suspensão procedente da África, que deixou vítimas também na França e na Itália.