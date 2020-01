Um forte temporal de chuva, vento e neve que afeta a Espanha desde o último domingo, deixou 13 mortos até o momento e os serviços de resgate seguem nesta sexta-feira buscando por dez desaparecidos, incluindo seis marinheiros.

A tempestade, conhecida como "Gloria", impactou especialmente as regiões espanholas do Mediterrâneo (Catalunha, Valência, Andaluzia e Ilhas Baleares), embora também se estendesse ao interior da península.

De fato, 11 das fatalidades ocorreram em Valência (cinco), Catalunha (quatro) e Andaluzia (duas).

Em relação aos desaparecidos, as equipes de resgate buscam por três pessoas nas Ilhas Baleares e uma na Catalunha, enquanto o serviço de resgate marítimo retomou hoje a busca por um barco de pesca que desapareceu ontem em águas marroquinas com seis tripulantes a bordo.

Além disso, ocorreram danos materiais, principalmente nas praias e no campo, pois as intensas chuvas e ventos provocaram graves inundações com inundações e transbordamentos de rios, além de uma forte tempestade na costa do Mediterrâneo.

O Delta do Ebro, um ecossistema único que inclui um parque natural, ficou severamente afetado, danificando com plantações de arroz, frutas cítricas, vegetais e fazendas de aquicultura, além de danos ambientais.

Cidades como Barcelona, Girona, Valência e Málaga foram severamente prejudicadas pelas chuvas, enquanto a região de Aragão, no norte do país, foi afetada principalmente pela neve.

A prefeita de Barcelona, Ada Colau, avaliou hoje os prejuízos causados pela tempestade em 12 milhões de euros (cerca de R$ 55,4 milhões) e anunciou que solicitará a declaração de zona catastrófica.

Hoje, Gloria está enfraquecendo, mas ainda existem bloqueios de estradas e inúmeras áreas inundadas. EFE

