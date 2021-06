Um menino de 6 anos, que sofria de epilepsia, morreu em consequência de um terremoto de magnitude 6 na escala Richter ocorrido na terça-feira, e pelo menos 13 distritos de Lima sofreram danos materiais devido ao tremor e as réplicas ocorridas nas horas seguintes.

A criança morava no distrito de Chilca, bem próximo ao epicentro do terremoto que atingiu a costa central do Peru ontem à noite, e foi retirado de sua casa com sua família.