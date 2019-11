Pelo menos sete pessoas morreram e cerca de 260 ficaram feridas e estão sendo atendidas em hospitais de Tirana e Durres, após o terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter que abalou a Albânia nesta terça-feira e já teve vários tremores secundários, segundo informações das autoridades.

De acordo com o Instituto de Geociências da Albânia, o terremoto ocorreu às 3h55 (hora local), e seu epicentro foi localizado no Mar Adriático, a 10 quilômetros da cidade de Durres e a 40 quilômetros da capital Tirana, com profundidade de 38 quilômetros.

Muitos edifícios desabaram e os moradores das cidades afetadas foram para as ruas assustados.

A primeira morte registrada foi de uma mulher que ficou soterrada quando um edifício desabou em Durres, cidade mais afetada pelo terremoto.

No mesmo prédio, as equipes de resgate também resgataram o corpo de uma menina de 10 anos e trabalham para encontrar outras pessoas, membros de duas famílias que também moravam no local.

Uma terceira vítima foi encontrada nos escombros de um pequeno hotel que desabou na praia de Durres.

Segundo o Ministério da Defesa, as equipes de resgate também recuperaram os corpos de duas mulheres na pequena cidade de Thumana, ao norte de Tirana, onde vários prédios desabaram.

Um homem morreu na cidade de Kurbin, depois de se atirar da varanda. O outro em um acidente automobilístico, após seu carro derrapar por conta dos tremores.

O primeiro-ministro Edi Rama, que imediatamente após o terremoto foi para Durres, lamentou as mortes e os graves danos causados pelo tremor.

"É um momento dramático, vamos manter a calma", disse Rama, diante da situação caótica desencadeada pela catástrofe, a mais grave desde 1979.

O terremoto, que durou cerca de 30 segundos, foi sentido em todo o país, assim como na Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Itália, Kosovo, Montenegro, Sérvia e Macedônia.