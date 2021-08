Fortes chuvas caíram nas últimas horas no sudoeste do Haiti, a área mais afetada pelo terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter que no último sábado causou mais de 1,4 mil mortes e deixou 6,9 mil feridos.

A tempestade tropical Grace descarregou fortes chuvas na área durante toda a noite e na madrugada, mas na manhã desta terça-feira, apenas uma chuva leve persistiu na cidade de Les Cayes, a mais afetada pelo terremoto.