Ao menos 43 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra ocasionados pelas fortes chuvas no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, afirmaram fontes oficiais nesta sexta-feira.

"Devido a deslizamentos de terra em Talai, no distrito de Raigad, cerca de 35 pessoas morreram. As operações de resgate estão em andamento em muitos lugares", disse o chefe de governo do estado, Uddhav Thackeray.