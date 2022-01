Várias explosões fortes foram ouvidas na última hora, nesta quinta-feira, na Praça da República, no centro da cidade de Almaty, a maior do Cazaquistão e epicentro de uma onda de protestos no país que começou no último dia 2, após o anúncio do governo de aumentos no preço do gás.

"Estamos fugindo, explosões muito fortes podem ser ouvidas da praça", disse uma testemunha, citada pela agência de notícias russa "Tass", e que também relatou tiros disparados por policiais.