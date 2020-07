Cidade do México

EFE Cidade do México 22 jul 2020

Um conjunto de fotos do funeral de Frida Kahlo, que morreu em 1954, será leiloado no próximo sábado, no México, informou nesta terça-feira a casa de leilões Morton Subastas.

É possível observar nas fotografias, atrás da carruagem que leva o corpo da artista, o ex-presidente do México, Lázaro Cárdenas, e o ex-marido de Frida, o artista Diego Rivera.