BRASIL CLIMA CORONAVIRUS:BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 07/07/20.- Foto tomada con un drón que muestra a bañistas que practican deportes gracias a una temperatura de 28 grados en pleno invierno, que atrajo a muchas personas hoy, martes a la playa de Arpoador, en Río de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

Skopje (Republic Of North Macedonia), 08/08/2020.- A photo taken using a slow shutter speed shows lightning bolts illuminate the sky as a thunderstorm passes over the village of Bardovci near Skopje, Republic of North Macedonia, 08 August 2020. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

BRASIL CORONAVIRUS:AME744. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 04/07/2020.- Un persona es vista con tapabocas en una iglesia durante la celebración de una eucaristía en Río de Janeiro (Brasil). Las iglesias de Río de Janeiro, la segunda ciudad de Brasil más castigada por la COVID-19, volvieron a recibir este sábado a sus fieles para oficiar misa después de tres meses confinadas por la pandemia y pese a que el virus aún continúa en circulación. EFE/Antonio Lacerda

Helfens (Austria), 06/08/2020.- Sunflowers are reflected in a puddle during sunset near Helfens, some 50 kilometres northern of the capital Vienna, Austria, 06 August 2020. (Viena) EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Bournemouth (United Kingdom), 08/08/2020.- People gather to relax on the beach and seafront in Bournemouth, Britain, 08 August 2020. Britain is in the midst of a heatwave which could see record breaking temperatures according to some media reports. Several beaches around Bournemouth and Poole have been labelled as 'red alert' because of the size of crowds - making it impossible to stay a safe distance apart and minimise coronavirus risks. (Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL

-FOTODELDÍA- GRAF9757. ORENSE, 07/08/2020.- Un niño se baña este viernes en las piscinas municipales de Oira, en Ourense, en una jornada marcada por las altas temperaturas. EFE/Brais Lorenzo

Minsk (Belarus), 07/08/2020.- Belarusian young people frolic to cool off in a fountain during a warm day in central Minsk, Belarus, 07 August 2020. (Bielorrusia) EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

BRASIL CLIMA CORONAVIRUS:BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 07/07/20.- Foto tomada con un drón que muestra a bañistas que practican deportes gracias a una temperatura de 28 grados en pleno invierno, que atrajo a muchas personas hoy, martes a la playa de Diabo, en Río de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

-FOTODELDIA- BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 04/08/20.- Personas se ejercitan durante el amanecer de este martes, en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda