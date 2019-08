Nenhum rohingya se apresentou voluntariamente nesta quinta-feira para retornar à Mianmar, um fracasso inicial na segunda tentativa de repatriação em menos de um ano, embora as autoridades de Bangladesh não descartem que nos próximos dias algum refugiado possa mudar de ideia.

Cinco ônibus, dois caminhões e dez microônibus esperavam desde as 9h (meia noite, em Brasília) no campo-26, o mais próximo à fronteira com Mianmar em Teknaf, no sudeste de Bangladesh, desde onde os rohingyas seriam transferidos, mas às 16h (7h, em Brasília), as autoridades locais deram por terminada a operação.