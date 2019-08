O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, anunciou nesta sexta-feira que seu país acolherá 150 dos 356 imigrantes a bordo do Ocean Viking, depois que o Governo de Malta aprovou o desembarque no país.

"Ocean Viking: 356 pessoas a bordo salvas no Mar Mediterrâneo na semana passada vão poder desembarcar em Valeta. A França mantém sua solidariedade: 150 serão amparadas nos próximos dias em nosso território", escreveu Castaner no Twitter.