us na França, que seriam reabertos na próxima terça-feira, precisarão esperar até o início de janeiro para retomar as atividades, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro francês, Jean Castex, que também endureceu o toque de recolher do dia 31 de dezembro.

"A partir da próxima terça-feira, como havíamos anunciado, passaremos para uma nova etapa, mas as regras serão mais rígidas. Os estabelecimentos públicos que reabririam permanecerão fechados por mais três semanas, "disse Castex em entrevista coletiva, na qual explicou que ainda não há condições sanitárias necessárias para a reabertura desses espaços.